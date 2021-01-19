До минус 60 градусов: в Якутию пришли экстремальные морозы

Температура воздуха в Якутии приближается к критическим отметкам. В некоторых населённых пунктах республики ударили 60-градусные морозы.
Такое экстремальное похолодание было зафиксировано в Таттинском районе. В деревне Ытык-Кюель воздух остыл до -55 градусов Цельсия, а в сёлах Кыйы, Усть-Татта и Чымнайи – до -61 градуса. В результате были отменены занятия во многих школах, свыше 2,8 тысячи учеников перевели на дистанционное обучение, сообщает телеканал "360".
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