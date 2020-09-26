Определены победители второго полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика"

Второй полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика" проходил на площадке отеля "Ренессанс Москва Монарх Центр" с 23 по 25 сентября. Из двух с половиной сотен участников в финал прошли 50 человек. Их имена огласили 26 сентября.

Эксперты подвели итоги соревнования и выдали приглашения на участие в финале конкурса "Лидеры России. Политика" 50 участникам из 21 региона страны. Среди победителей второго полуфинала оказались 11 женщин и 39 мужчин. При этом четыре участника моложе 30 лет, еще 22 конкурсанта находятся на возрастной шкале в промежутке от 30 до 40 лет, а 19 участников в возрасте от 40 до 50 лет. Пять финалистов старше 50 лет.

На протяжении трех конкурсных дней претенденты работали в группах, участвовали в мастер-классе по искусству публичных коммуникаций и учились взаимодействовать к команде. Кроме того, конкурсантам была предоставлена возможность задать вопросы известным политикам из числа наставников проекта во время панельных дискуссий, которой они воспользовались.

Список из 50 кандидатов, прошедших в финал после второго полуфинала, с их портретами и указанием региона, опубликован в инстаграм-аккаунте конкурса "Лидеры России. Политика".

В результате двух полуфиналов в заключительную часть конкурса выходят 100 претендентов. Из их числа будут отобраны победители. Они получат персонального наставника из числа самых ярких, заметных и уважаемых общественно-политических деятелей России. Также у них будет право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Анкеты и видеоинтервью всех 100 финалистов выложены на специальной странице. А подробная информация о самом проекте находится на официальном сайте.

Отметим, сам конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля 2020 года. Всего было подано 34 тысячи заявок. Для дистанционного участия в отборе были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов. Из них были отобраны для контрольного тестирования 544 человека. Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России Владимира Путина.