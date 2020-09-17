Над Беринговым морем перехватили два бомбардировщика США

На мониторах российских радаров, следящих за небом над над нейтральными водами Берингова моря, 17 сентября появились две цели, которые двигались в сторону рубежей нашей страны. Навстречу визитерам вылетел Миг-31, передает RT. Наш пилот определил цели – ими оказались парочка стратегических бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил США. Российский борт сопроводил заокеанских гостей и вернулся на аэродром после того, как те удалились от рубежей нашей страны.