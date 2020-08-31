Врач дал россиянам советы на фоне участившихся случаев рака у детей

Главный врач НМИЦ имени Рогачева Дмитрий Литвинов рассказал о признаках, которые позволят выявить развитие рака у ребенка на ранней стадии. Актуальности рекомендациям медика придает рост числа онкобольных детей в России: в 2014 году их насчитывалось 21,2 тысячи, а в 2019 году – 27,8 тысячи.
Литвинов рекомендует, в первую очередь, быть внимательным к поведению ребенка. Тревожным звонком может быть вялость, снижение аппетита и интереса к играм. В случае проявления таких признаков нужно обязательно обратиться врачу и провести онкодиагностику, сообщает телеканал "Царьград".
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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