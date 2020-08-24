Опрос выявил лучшие и худшие черты "русского характера"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос с целью выяснить отношение граждан России к понятию "русского характера". Большинство респондентов (70%) считают, что россияне действительно обладают особенными личностными чертами.

Лучшими среди них опрошенные назвали доброту, стойкость, терпимость и отзывчивость. Напротив, своей слабостью российский народ считает, в первую очередь – склонность к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Кроме того, россияне считают себя ленивыми и излишне надеющимися на удачу, сообщает телеканал "Царьград".