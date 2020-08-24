Новая искра? Полицейский в США расстрелял безоружного афроамериканца

Полицейский расстрелял безоружного афроамериканца в американском городе Кеноша, штат Висконсин. Инцидент спровоцировал новую волну протестов среди местных жителей.
Пострадавший Джейкоб Блейк пытался разнять дерущихся женщин. К нему подбежали стражи порядка и применили электрошокер. Мужчина попытался убежать и укрыться в машине, но один из правоохранителей несколько раз выстрелил ему в спину. Блейка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает РИА ФАН.
Напомним, что аналогичный случай, произошедший весной 2020 года. Он всколыхнул американское общество и привел к масштабным беспорядкам по всей стране. Тогда полицейский надавил коленом на шею афроамериканца Джорджа Флойда, после чего тот умер в больнице.
Популярные темы форума
Не люблю жену
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Кто отравил Навального?
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
эффектная внешность
Лондонский автобус
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Дочь выросла потаскухой
Почему мужики за собой не следят?