Объявлено о задержании российского дипломата в Чехии

Чешские СМИ сообщили о задержании российского дипломата. Произошло это еще в июле 2020 года возле Ржичаны неподалеку от Праги.
Россиянина обвинили в том, что он приобретал патроны для снайперской винтовки и другие боеприпасы, передает телеканал "360". Его пришлось отпустить – задержанный обладал дипломатическим иммунитетом. После этого мужчина покинул Чехию.
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