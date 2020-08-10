"Такими делами не занимаюсь": Михаилу Барщевскому приписывают изнасилование

Юрист искренне жалеет "потерпевшую" и в то же время опровергает слухи, касающиеся интимной связи между ним и женщиной. Как выразился Барщевский, "недовольная жизнью девушка" два года назад уже обращалась в прокуратуру с подобным заявлением. В прошлый раз она подписывалась другим именем.
Елене было отказано в возбуждении уголовного дела, так как отсутствовал факт изнасилования. От ее заявлений только пострадала репутация юриста, а привлечь девушку к ответственности не получилось.
По словам Барщевского, у Радаевой проблемы с головой, и ее уже признали невменяемой. В материале прошлого уголовного дела имеются записи, где зафиксирован диагноз женщины.
Специалисты уверяют, что Елена страдает шизофренией. Из-за этого у девушки возникают навязчивые идеи, связанные с изнасилованием и публичным домогательством.
"У человека несчастная судьба. Виделся с ней один раз в жизни, в кафе. Она обратилась ко мне – сказала, что у нее корпоративный спор с партнером. Я сказал, что частными делами не занимаюсь", – заявил юрист.
Напомним, что накануне Елена Радаева на своей странице в "Фейсбук" написала гневный пост, в котором осквернила честь представителя правительства России. Девушка призналась, что Михаил Барщевский принудил ее к "мерзкому сексу" в одной из квартир в Москве.
По ее словам, изнасилование произошло в 2011 году. Почему женщина молчала все это время, неизвестно.
Ранее Михаила Барщевского уже обвиняли в изнасиловании. Юрист отрицал подобные заявления и приписывал общественности "синдром Вайнштейна".
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