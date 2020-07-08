В воды Дании вошла способная построить "Северный поток – 2" баржа

В территориальные воды Дании вошло судно "Фортуна", передает RT. Это корабль из флотилии, которая занималась строительством "Северного потока – 2", он способен завершить этот процесс. В движение баржу привели после того, как датские власти разрешили использовать суда с якорным позиционированием.