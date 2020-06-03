Биологи рассказали о самых токсичных продуктах

Биологи назвали некоторые опасные, но привычные многим продукты с содержанием токсинов. Среди них оказались сырая фасоль и зеленый картофель.
Специалисты пояснили, что вредные вещества из них могут не вывестись даже после термической обработки. Ученые рекомендуют отказаться от употребления любых неспелых овощей и фруктов, чтобы уберечь себя от токсинов. Не менее важно избегать попадания в организм косточек фруктов и ягод.
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