Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Врач-терапевт Лариса Алексеева дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью. По словам медика, от нее зачастую страдают пожилые люди, а также больные сахарным диабетом, гипертонией и вегетососудистой дистонией.
Алексеева отметила, что лекарства от метеозависимости нет, терапия направлена на снятие симптомов. При спазмах в голове следует принимать обезболивающие. В целом при ухудшении самочувствия после перемены погоды врач советует не выходить из дома без необходимости, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Три мужика
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Пара вопросов про армию
Самый некрасивый политик
Тюрьма?