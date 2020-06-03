Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Врач-терапевт Лариса Алексеева дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью. По словам медика, от нее зачастую страдают пожилые люди, а также больные сахарным диабетом, гипертонией и вегетососудистой дистонией.

Алексеева отметила, что лекарства от метеозависимости нет, терапия направлена на снятие симптомов. При спазмах в голове следует принимать обезболивающие. В целом при ухудшении самочувствия после перемены погоды врач советует не выходить из дома без необходимости, сообщает телеканал "360".