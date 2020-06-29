На границе России и Китая подрались два медведя

Центр "Амурский тигр" на своей странице в "Инстаграм" опубликовал ролик, снятый камерой наружного наблюдения. Она запечатлела схватку двух медведей, передает RT.
Специалисты рассказали, что один из них пришел со стороны китайской границы, второй – из России. Как отметили эксперты, тигры обычно мирно расходятся на этом участке. В результате медвежьего поединка были повреждены камера и забор.
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