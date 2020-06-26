Российский онколог сообщил о способности подсолнечного масла вызвать рак

Российский хирург и онколог Иван Карасев рекомендовал отказаться от рафинированного подсолнечного масла. По словам специалиста, его употребление может привести к развитию рака.
Карасев пояснил, что в ходе рафинирования в масло попадают бензин и гексан. Кроме того, организм человека всасывает опасные трансжиры из масла, которые могут спровоцировать возникновение опухолей. Онколог добавил, что при высоких температурах состав масла меняется, и в нем образуются канцерогенные вещества, которые затем попадают в организм.
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