Назван срок возобновления международных полетов

Генеральный директор компании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов рассказал, когда в России будут разрешены международные полеты. По его словам, рейсы возобновятся в конце лета или начале осени.
Сергей Скуратов уточнил, что авиасообщение с другими странами будет восстанавливаться постепенно. Сначала жители России смогут отправиться на самолете в государства СНГ, позже – в остальные страны.
Напомним, 27 марта российские власти приостановили полеты за рубеж из-за распространения COVID-19. Исключение составили рейсы, организованные для возвращения граждан.
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