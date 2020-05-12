Гроза и сильный ветер: москвичам пообещали резкое ухудшение погоды

Москвичей проинформировали о резком ухудшении погоды. По данным НСН, речь идет о грозе и сильном ветре.
Синоптики обнародовали прогноз погоды на сегодня, 12 мая 2020 года. В столице будет дождь. Специалисты призывают автовладельцев проявить бдительность на дорогах.
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