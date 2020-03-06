В метро Москвы появятся женщины-машинистки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2021 профессия машиниста в метро Москвы станет доступной для женщин. Прежде из-за сильных нагрузок водить поезда могли только мужчины, сообщает Vse42.ru.
Собянин пояснил, что для управления современными составами не нужны особые физические показатели. Многие процессы стали автоматическими, из-за чего теперь в работе гораздо выше ценится интеллект и аккуратность. По словам градоначальника, в ближайшие пять лет около 500 женщин смогут пройти обучение и устроиться на работу машинистом, сообщает РИА Новости.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
В россии могут легализовать проституцию...
Комплекс неполноценности...
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
Помощь родному человеку
Я - не отморозок