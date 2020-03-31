Известный тележурналист погиб в аварии

Ведущий телеканала "Вести Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП. Авария произошла вечером 30 марта на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, сообщает издание "Известия".
Журналиста сбил автомобиль на трамвайной остановке. Лучанский скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщает РИА ФАН, журналист работал на телеканале "Вести Новосибирск" с 2008 года. Он снимал сюжеты, посвященные истории города. Коллеги описали его как образованного, ироничного и интеллигентного человека, к которому все относились с уважением.
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