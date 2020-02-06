Появились новые данные о находящемся в России больного коронавирусом

Китайцу, которого лечат в изоляторе читинской больницы от коронавируса, стало лучше. Мужчина пошел на поправку.
"Состояние мужчины удовлетворительное, ухудшений нет. Пациент идет на поправку", – цитирует пресс-службу губернатора Забайкальского края телеканал "360". Отмечается, что гражданина Китая будут держать в больнице, пока медики не получат два отрицательных анализа на коронавирус подряд.
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