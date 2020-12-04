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Названы самые благоустроенные города России

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Специалист Общероссийского народного фронта (ОНФ) по благоустройству Светлана Калинина назвала города России с самой удобной городской средой. Эксперт отметила, что одним из хороших примеров является Москва, но она не является единственной в своем роде.

По словам Калининой, в список самых благоустроенных можно включить Брянск, Благовещенск, Великий Новогород, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород и Тюмень, передает телеканал "Царьград",

Автор: 4 декабря 2020, 19:22 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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