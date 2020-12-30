Названы пугающие последствия недостатка витамина B12 в организме

Низкий уровень витамина B12 в организме может быть связан с возникновением таких опасных психических расстройств, как депрессия, тревожность и даже шизофрения, передает "Радио 1". Само это вещество играет жизненно важную роль в синтезе нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Их отсутствие могут привести к возникновению бессонницы, паранойи, тревоге, психоза, суицидальных мыслей.
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