В Москве педофил совращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки

В Москве задержали 43-летнего мужчину, который пытался развратить ученицу пятого класса школы в квартире ее бабушки. 11-летняя девочка из-за юного возраста не осознавала, что перед ней находился настоящий педофил.
Преступник раздевался перед школьницей и демонстрировал ей гениталии, а также трогал ее за разные части тела. Об этом девочка рассказала своей бабушке, которая и обратилась в полицию. Злоумышленник не стал опираться и после задержания начал давать признательные показания, сообщает РИА ФАН.
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