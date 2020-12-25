Снятые со станций метро Москвы буквы "М" продадут на аукционе

Устаревшие знаки в виде красной буквы "М", снятые со станций Московского метрополитена, распродадут на аукционе. В общей сложности будет продано 16 экземпляров знаменитого символа столичной подземки.

В Департаменте транспорта Москвы пояснили, что эти фигуры использовались в метро с 1985 года и слишком сильно износились за 35 лет службы. Вместо них появятся новые, современные обозначения станций.

Торги состоятся 28 декабря в здании Северного речного вокзала. Начальная стоимость каждой буквы составит 10 тысяч рублей, сообщает "Радио 1".



