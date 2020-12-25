Попросившему у президента акции "Газпрома" школьнику вручили подарки от Путина

Представители Кремля вручили подарки семилетнему школьнику из Бишкека Рустаму Ташматову, который написал письмо президенту России Владимиру Путину. В своем послании мальчик просил российского лидера подарить ему на Новый год акции "Газпрома" или "Роснефти".

В этом Рустаму помочь не смогли, но и остаться равнодушным к просьбе российский Дед Мороз не смог. Он пришёл к школьнику в гости и вручил ему Больную школьную энциклопедию, портрет Путина с личной подписью главы государства, а также тульский пряник и такую же термокружку, как у президента, сообщает телеканал "Царьград".