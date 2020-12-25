Расчленившего аспирантку историка Соколова приговорили к огромному тюремному сроку

Октябрьский суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12 с половиной годам лишения свободы. Доцент СПбГУ будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Соколова признали виновным в убийстве и расчленении тела своей аспирантки Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года, а также в незаконном хранении оружия. Историк на протяжении нескольких лет состоял в близких отношениях с девушкой, но в конце минувшего года между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Тогда он раз выстрелил в свою пассию из огнестрельного оружия и задушил её, после чего расчленил её тело и выбросил в реку Мойку, сообщает Ura.ru.