В Роспотребнадзоре рассказали о малоизвестных правилах хранения мандаринов

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора поделились важными рекомендациями по хранению мандаринов. Эти правила помогут увеличить срок годности праздничного лакомства.
В первую очередь эксперты советуют смазать кожуру мандаринов растительным маслом. После этого их следует поместить в отдел холодильника, где температура составляет не менее шести градусов тепла. Кроме того, следует хранить плоды в сетке, а не в пакете. Также в Роспотребнадзоре рекомендует не отрывать от них листья, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Не встаёт! Помогите!!!
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Изменила будущему супругу
Трусы
В Алкашей вселяются черти
Лечение гомосексуализма