Владимир Путин поздравил Волонтеров Победы с 5-летним юбилеем

"С удовлетворением отмечу, что за
прошедшие годы движение завоевало высокий общественный авторитет, достойно
продолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми во
все времена славилась наша страна. Важно, что сегодня этот масштабный, поистине
общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и
реальными делами. Объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных
людей – как в России, так и за ее пределами. Вы искренне стремитесь приносить
пользу Отечеству, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим
страницам нашей истории. И, конечно, глубокого признания заслуживает ваша
самоотверженная, слаженная работа в период сложной эпидемиологической
обстановки. Желаю вам успехов и всего наилучшего!"
– пожелал активистам глава государства.
Отметить юбилей движения в режиме онлайн собрались более 5 тыс. человек из 50 стран мира. За 5 лет, которые прошли с момента создания движения, добровольцы благоустроили более 75 тыс. воинских захоронений и памятных мест, высадили более 27 млн деревьев по всему миру в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции "Сад Памяти", помогли тысячам желающим составить семейное древо и даже найти потерянных родственников.
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