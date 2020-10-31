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Владимир Путин поздравил Волонтеров Победы с 5-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил активистов Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" с 5-летним юбилеем.
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"С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы движение завоевало высокий общественный авторитет, достойно продолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми во все времена славилась наша страна. Важно, что сегодня этот масштабный, поистине общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами. Объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных людей – как в России, так и за ее пределами. Вы искренне стремитесь приносить пользу Отечеству, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим страницам нашей истории. И, конечно, глубокого признания заслуживает ваша самоотверженная, слаженная работа в период сложной эпидемиологической обстановки. Желаю вам успехов и всего наилучшего!" – пожелал активистам глава государства.

Отметить юбилей движения в режиме онлайн собрались более 5 тыс. человек из 50 стран мира. За 5 лет, которые прошли с момента создания движения, добровольцы благоустроили более 75 тыс. воинских захоронений и памятных мест, высадили более 27 млн деревьев по всему миру в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции "Сад Памяти", помогли тысячам желающим составить семейное древо и даже найти потерянных родственников.

31 октября 2020, 18:41

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