В России выпустили "коронавирусную" монету номиналом 25 рублей

Центробанк России сообщил о выпуске особой "коронавирусной" монеты номиналом в 25 рублей. Выпуск посвящен российским врачам и призван сохранить память об их тяжелой работе во время пандемии COVID-19.
Тираж будет ограничен. Всего в обороте появится пять миллионов таких монет. На реверсе монеты вместо российского герба изображены мужчина и женщина, одетые в защитные костюмы. На заднем плане – госпиталь и машина скорой помощи. В руках врачи держат медицинские чемоданы, сообщает Пятый канал.
Популярные темы форума
Не глотает
бойкот Лионе
Турция хочет захватить Израиль!
Сколько Лион сбились со чету
Новый подарок дедушке Путлеру
жена изнасиловала батарею
Опрос! Где бы вы жили?
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
какие мужики сейчас в моде?
Вы верите в мистику?