Погода сломалась: в Подмосковье из-за аномального тепла расцвела сирень

Аномально теплая погода не спешит уходить из столичного региона. Большая часть осени в Москве и Московской области выдалась сухой и солнечной: даже в октябре дневная температура воздуха порой поднималась до 17-18 градусов Цельсия, что крайне нехарактерно для этого месяца.
"Сломанную" погоду ощутили на себе не только люди, но и сама природа. Так, в подмосковных Пущино, Протвино и Дубне местные жители увидели цветущую сирень. А один из фотографов запечатлел, как на неувядающие цветы садятся бабочки. Биологи считают, что на необыкновенное тепло могут отреагировать и другие растения, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня",
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