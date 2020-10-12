Главное управление СК РФ займется делом насмерть сбившего велосипедиста краснодарского судьи

Родственники велосипедиста Данила Юханова, который умер после ДТП с участием судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, почти полгода не могли добиться возбуждения уголовного дела по данному факту. Когда расследование все-таки началось, родные удивились, ведь служитель Фемиды значится свидетелем, а не подозреваемым.

прочитано 182 раза