Значение имени Кирилл

У этого мужчины весьма развиты интуиция и интеллект. В нем сочетаются оптимизм, жизнерадостность и готовность к терпеливому труду, а при необходимости – и к защите.

Существует несколько версий происхождения имени Кирилл. По одной из них, Кирилл – "маленький господин", "барчук". По другой версии, это имя родом из Древней Греции и в переводе означает "господин", "владыка".

Третья версия гласит, что корнями это имя уходит в Персию и переводится как "солнце". Примечательно, что уменьшительно-ласкательные формы – Кир и Кира – также являются самостоятельными именами.

В детстве Кирюша очень любознательный ребенок. Его интересует буквально все, поэтому он бесконечно задает взрослым множество вопросов на самые разные темы.

Этот мальчик рано учится читать. В школьные годы он проглатывает запоем все, что находит дома, в библиотеке и на книжных полках друзей. Благодаря невероятной памяти, Кирилл запоминает огромное количество прочитанной информации.

Кирилл быстро усваивает правила хорошего тона. Учителя всегда ставят его в пример другим детям.

Однако одноклассники Кирюшу недолюбливают: он никогда не даст списать диктант, не поделится решенной задачей, не подскажет. А все потому, что с ранних лет Кирилл не в меру честолюбив и не хочет помогать конкурентам, стремясь быть самым первым, самым лучшим.

Кирилл умен, любознателен и честолюбив. К слову, честолюбие – основная черта и главная движущая сила в жизни этого мужчины. При этом в стремлении к новым знаниям он поистине неутомим.

Порой Кирилл бывает чрезмерно самолюбив. Тогда он демонстрирует окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет.

Мужчина с таким именем очень падок на похвалу. Даже при выборе жены он прежде всего думает о том, какое впечатление на окружающих будет производить в будущем его избранница.

В жены Кирилл выбирает властную женщину, способную стать главой семьи. Несмотря на то, что в семейной жизни он часто уступает жене главенство, в компании друзей Кирилл, напротив, стремится властвовать.

Он с азартом спорит, легко подбивает друзей на авантюры. Сам Кирилл при этом всегда остается верен собственным увлечениям, не позволяя никому вмешиваться в свои дела.

Популярный российский певец Кирилл Андреев долгие годы был известен в основном как один из солистов группы "Иванушки International". Этот самый знаменитый бойз-бэнд России стал популярным практически сразу после своего первого появления на сцене.

В 2000-х "Иванушки"собирали полные стадионы. Музыкальные композиции в исполнении трех обаятельных парней неизменно находились на самых высоких строчках российских хит-парадов. На данный момент история группы насчитывает более двадцати лет.

На протяжении всех этих лет Кирилл оставался настоящим лидером и душой всего коллектива. Состав группы дважды претерпевал изменения. Однако Андреев всегда оставался верен себе и родной музыкальной группе.

В последние годы Кирилл Андреев начал задумываться о сольном творчестве. В 2009-м году он выпустил свой сольный альбом, а позже выступил с несколькими концертами.

Чтобы наилучшим образом проявить себя в профессиональной сфере, Кириллу нужна ясная цель. В противном случае он может быть претенциозен и ленив. Для достижения значимых успехов такому мужчине нужно преодолеть себя, перестать стремиться к эффектной красоте и не плыть по течению.

У Кирилла высоко развиты такие ценные качества, как самостоятельность и работоспособность. Кроме того, у него потрясающая способность вести беседу и находить нужных людей.

У Кирилла есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Как правило, мужчины с этим именем становятся врачами, промышленниками, судьями, конструкторами, юристами, архитекторами.

Happy birthday to me☺️ Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Ноя 16 2016 в 7:46 PST

Кирилл стремится властвовать. Став руководителем, он немедленно потребует от подчиненных придерживаться железной дисциплины. Спорить с ним бесполезно: Кирилл найдет множество необходимых аргументов и никогда не уступит.

По мнению астрологов, удача в браке ждет Кирилла с Аллой, Анжелой, Еленой, Маргаритой, Оксаной, Эльвирой, Эммой. Сложные отношения вероятны с Екатериной, Зоей, Ириной, Татьяной, Яной.