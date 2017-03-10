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Общество

Значение имени Кирилл

Кирилл Андреев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
У этого мужчины весьма развиты интуиция и интеллект. В нем сочетаются оптимизм, жизнерадостность и готовность к терпеливому труду, а при необходимости – и к защите.
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Существует несколько версий происхождения имени Кирилл. По одной из них, Кирилл – "маленький господин", "барчук". По другой версии, это имя родом из Древней Греции и в переводе означает "господин", "владыка".

Третья версия гласит, что  корнями это имя уходит в Персию и переводится как "солнце". Примечательно, что уменьшительно-ласкательные формы –  Кир и Кира – также являются самостоятельными именами.

Патриарх Кирилл. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В детстве Кирюша очень любознательный ребенок. Его интересует буквально все, поэтому он бесконечно задает взрослым множество вопросов на самые разные темы.

Кирилл Толмацкий (Децл). Фото: wikipedia.org

Этот мальчик рано учится читать. В школьные годы он проглатывает запоем все, что находит дома, в библиотеке и на книжных полках друзей. Благодаря невероятной памяти, Кирилл запоминает огромное количество прочитанной информации.

Кирилл Набутов. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova

Кирилл быстро усваивает правила хорошего тона. Учителя всегда ставят его в пример другим детям.

Однако одноклассники Кирюшу недолюбливают: он никогда не даст списать диктант, не поделится решенной задачей, не подскажет. А все потому, что с ранних лет Кирилл не в меру честолюбив и не хочет помогать конкурентам, стремясь быть самым первым, самым лучшим.

Кирилл Кяро. Кадр из фильма "Научи меня жить"

Кирилл умен, любознателен и честолюбив. К слову, честолюбие – основная черта и главная движущая сила в жизни этого мужчины. При этом в стремлении к новым знаниям он поистине неутомим.

Кирилл Ласкари. Фото: GLOBAL LOOK press/Yury Pilipenko

Порой Кирилл бывает чрезмерно самолюбив. Тогда он демонстрирует окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет.

Мужчина с таким именем очень падок на похвалу. Даже при выборе жены он прежде всего думает о том, какое впечатление на окружающих будет производить в будущем его избранница.

Кирилл Лавров. Фото: кадр сериала "Мастер и Маргарита"

В жены Кирилл выбирает властную женщину, способную стать главой семьи. Несмотря на то, что в семейной жизни он часто уступает жене главенство, в компании друзей  Кирилл, напротив, стремится властвовать.

Кирилл Емельянов. Кадр из фильма "До свидания, мальчики"

Он с азартом спорит, легко подбивает друзей на авантюры. Сам Кирилл при этом всегда остается верен собственным увлечениям, не позволяя никому вмешиваться в свои дела.

Популярный российский певец Кирилл Андреев долгие годы был известен в основном как один из солистов группы "Иванушки International". Этот самый знаменитый бойз-бэнд России стал популярным практически сразу после своего первого появления на сцене.

Кирилл Андреев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В 2000-х "Иванушки"собирали полные стадионы. Музыкальные композиции в исполнении  трех обаятельных парней неизменно находились на самых высоких строчках  российских хит-парадов. На данный момент история группы насчитывает более двадцати лет.

На протяжении всех этих лет Кирилл оставался настоящим лидером и душой всего коллектива. Состав группы дважды претерпевал изменения. Однако Андреев всегда оставался верен себе и родной музыкальной группе.

В последние годы Кирилл Андреев начал задумываться о сольном творчестве. В 2009-м году он выпустил свой сольный альбом, а позже выступил с несколькими концертами.

Чтобы наилучшим образом проявить себя в профессиональной сфере, Кириллу нужна ясная цель. В противном случае он может быть претенциозен и ленив. Для достижения значимых успехов такому мужчине нужно преодолеть себя, перестать стремиться к эффектной красоте и не плыть по течению.

Кирилл Нагиев. Кадр из фильма "Прости меня, мама"

У Кирилла высоко развиты такие ценные качества, как самостоятельность и работоспособность. Кроме того, у него потрясающая способность вести беседу и находить нужных людей.

У Кирилла есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Как правило, мужчины с этим именем становятся врачами, промышленниками, судьями, конструкторами, юристами, архитекторами.

Happy birthday to me☺️

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Кирилл стремится властвовать. Став руководителем, он немедленно потребует от подчиненных придерживаться железной дисциплины. Спорить с ним бесполезно: Кирилл найдет множество необходимых аргументов и никогда не уступит.

Кирилл Пирогов. Фото: кадр сериала "Откровения"

По мнению астрологов, удача в браке ждет Кирилла с Аллой, Анжелой, Еленой, Маргаритой, Оксаной, Эльвирой, Эммой. Сложные отношения вероятны с Екатериной, Зоей, Ириной, Татьяной, Яной.

10 марта 2017, 16:47

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