Значение имени Николай

Сильное мужское имя Николай в переводе с древнегреческого означает "победитель народов". В XIX веке так очень часто называли новорожденных, в середине XX столетия это имя считалось редким, а в наши дни оно вновь набирает популярность.

Такой мужчина – опора семьи и коллектива, на него всегда можно положиться. Николай, следуя энергетике своего имени – победитель во всех делах и начинаниях.

С древности Николай Чудотворец почитался на Руси как покровитель моряков и странников, а также купцов, несправедливо осужденных и детей. На Западе его образ соединился с образом фольклорного персонажа, "рождественского деда", а со временем превратился в Санта-Клауса, дарящего детям подарки на Рождество.

Фото опубликовано Православие.Житейское море (@zhiteyskoe_more) Янв 31 2017 в 10:05 PST

Маленький Коля очень подвижный и общительный ребенок. У этого жизнерадостного мальчика разносторонние интересы. Он любит военные игры, шахматы, шашки, книги, музыку. Несмотря на то, что Николай может посещать сразу несколько творческих студий, спортивных секций, различных кружков, серьезно он способен заниматься лишь тем, что его по-настоящему интересует.

Знаменитый российский музыкант Николай Носков появился на свет в многодетной семье в небольшом провинциальном городе. Помимо маленького Коли в семье воспитывалось еще четверо детей. Родителям приходилось тяжело работать, чтобы прокормить столь многочисленное семейство. Отец Николая трудился на местном мясокомбинате. Мама спозаранку отправлялась на дойку, а после этого шла работать на стройку.

Истинным авторитетом и уважением для Николая стал его отец. Носков-старший, обладавший несгибаемым характером, научил сына никогда не сдаваться.



Николай Носков мечтал связать свою жизнь с музыкой, но его отец с выбором сына не соглашался. По мнению родителя, его наследник сначала должен был освоить серьезную и востребованную профессию, например, инженера, а уже потом посвящать свою жизнь "легкомысленному" хобби.

После окончания школы Носков поступил в ПТУ. Освоив профессию электрика, Николай стал петь в местных ресторанах. Музыкант навсегда запомнил уважение в голосе и взгляде отца, когда принес домой свой первый творческий гонорар в 400 рублей. Старшему Носкову пришлось признать: музыкант – это тоже достойная профессия.

С ранних лет Николай проявляет себя как самолюбивый и своевольный ребенок. Родителям следует не идти на поводу у сына, а уделять достаточно времени его воспитанию. Тогда эти непростые качества будут смягчены юмором и привитой мальчику самостоятельностью. Если старшие члены семьи научат Николая уважать желания и считаться с мнением окружающих, то он всю жизнь будет дружелюбен с людьми.



Мужчина по имени Николай обладает удивительной способностью притягивать к себе мелкие и крупные неприятности. Ему следует научиться от них отталкиваться, иначе постоянная борьба с проблемами может сделать его угрюмым и раздражительным.

Теперь мне ничего не страшно ��с Николаем Валуевым!!! #Россия1 #скороновыйгод Фото опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov) Ноя 21 2016 в 4:11 PST

Молодость Николая – самый яркий и веселый период его жизни. С годами его существование становится более однообразным и заполняется повседневным заботами. Однако отстраненного наблюдателя над повседневностью из Коли не получается: он всегда в гуще событий.

Николай – очень честный и порядочный человек. Он практичен, сообразителен, легко и смело выходит из самых сложных ситуаций.

Коля обожает обильно и вкусно поесть, при этом гостеприимен. Он любит веселое общество, охоту и рыбалку, поездки на природу в дружеской компании. Несмотря на то, что настоящих друзей у Николая немного, он их никогда не предаст.

Обладатель этого имени хороший организатор. Николай способен овладеть любой профессией. Он может быть хирургом, адвокатом, следователем, педагогом, художником, философом, дипломатом, писателем, композитором, военным. Такой мужчина с одинаковым успехом может занимать руководящие должности в торговле, армии, промышленности.

В финансовых делах фортуна Николая переменчива. Периоды неудач у него чередуются с желанием воспользоваться первым подвернувшимся шансом сколотить капитал. Однако Коле противопоказано участвовать в биржевых спекуляциях и сомнительных махинациях – для него это может печально закончиться.

Николай легко влюбляется. Если он увлекся прекрасной особой, то спустя несколько дней может предложить своей избраннице руку и сердце. При этом мнение окружающих его совершенно не интересует.

Знаменитый певец и телеведущий Николай Басков в 2001 году женился на дочери своего продюсера, бизнесмена и общественного деятеля Бориса Шпигеля. В апреле 2006 года у Светланы и Николая родился сын Бронислав.

Увы, совместная жизнь пары не сложилась. В ноябре того же года супруги начали бракоразводный процесс, который завершился лишь спустя полгода.

Через пару месяцев Басков объявил о своей помолвке с прославленной красоткой-телеведущей Оксаной Федоровой. Роман протекал публично, ходили упорные слухи о скорой свадьбе. Однако в марте 2011 года Оксана и Николай во всеуслышание заявили о своем расставании.

#Repost @natashashkuleva with @repostapp ・・・ Только так я смога отвлечь мужа от десерта! ��@alexey_mindel Фото опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov) Дек 16 2016 в 12:46 PST

В настоящее время Басков связан романтическими узами с продюсером Софи Кальчевой. Несмотря на то, что отношения пары длятся уже не один год, о свадьбе речь пока не идет.

Как писали Dni.Ru, артист утверждает, что "гостевой брак" устраивает их обоих. По словам Николая, время от времени он любит быть один и официально жениться не собирается.

С блистательной @sofikalcheva на премии @russian_musicbox Фото опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov) Ноя 17 2016 в 11:29 PST

В любви обладатель имени Николай страстен и ревнив. Для него секс – это жизнь. В каком бы состоянии этот человек ни находился, он всегда остается мужчиной.

В женщине Колю привлекают не только красивая внешность, но и ум, душевные качества. При этом он весьма ревнив, а при вспышке подозрительности может стать неуправляемым.

Николай очень любит своих детей, потакает всем их прихотям и капризам. В пожилом возрасте он находит утешение во внуках, которые тоже в нем души не чают.

Этот сильный мужчина не считает для себя зазорным помогать жене в домашних делах. Николай способен даже полностью передать бразды правления семьей в ее руки, оставив неприкасаемым свой внутренний мир.

По мнению астрологов, счастье в браке ждет Николая с Анной, Дарьей, Зоей, Ларисой, Любовью, Ульяной, Эльвирой. Трудно будут складываться отношения с Алевтиной, Галиной, Екатериной, Мариной, Раисой.