Значение имени Сергей

Одно из самых распространенных в России мужских имен, Сергей берет свое начало от древнеримского рода Сергиус. В переводе с латыни оно означает "ясный" и "высокочтимый".

Первые упоминания об имени Сергей относятся к Римской империи. В древнерусских летописях оно было связано с Сергием Радонежским, воздвигшим крупнейший монастырь того времени.

Особая любовь к этому имени началась в нашей стране в начале ХХ столетия вместе с огромной популярностью поэта Сергея Есенина. С той поры и до сегодняшнего дня имя Сергей занимает в России лидирующие позиции.

Маленький мальчик с именем Сергей оптимистично и радостно воспринимает мир. Однако с раннего возраста Сережа проявляет свой будущий характер. Это сдержанный и очень ответственный ребенок. Ему можно поручить любое дело, не повторяя просьбу дважды.

Однако маленького Сережу нельзя сильно баловать – чрезмерная ласка и опека со стороны взрослых ему вредна. Он должен расти уверенным в своих силах и способным брать на себя ответственность не только за себя, но и за других.

Несмотря на то, что актер, режиссер, сценарист и телеведущий Сергей Бодров вырос в творческой семье, в детстве он абсолютно не мечтал о кинокарьере. Мальчик мечтал быть мусорщиком и ездить по городу на оранжевой машине. При этом Бодров-младший любил одиночество и, по его словам, "отлично сам собой обходился".

В школьные годы он был в меру активным и не хулиганил. Еще в школе Сергей приобщился к труду: вместе с классом каждую неделю он ездил на фабрику "Ударница", где работал на линии по расфасовке кондитерских изделий. На фабрике школьники упаковывали конфеты в коробки и сами перевязывали их. Заработанные деньги учениками деньги руководство школы тратило на туристические поездки и экскурсии.

Очень многие обладатели этого имени с детства ярко проявляют себя в творчестве. Они охотно занимаются в художественных студиях, театральных кружках, музыкальных школах. При этом большое значение имеют родители, которые помогают раскрыть творческий потенциал своего ребенка.

Повзрослев, Сергей из всех жизненных ценностей отдает предпочтение дому, уюту и комфорту. При этом он охотно помогает по хозяйству, неприхотлив в выборе еды.

Сергей чаще является душой компании. Общаясь с людьми, он старается не обидеть их словом, однако сам порой обижается по пустякам. При этом Сережа затаивает обиду в себе, что усложняет его взаимоотношения с окружающими.

Чаще всего обладатель этого имени женится дважды. Если очередной роман Сергея окончится неудачей, это надолго выбивает его из колеи. В результате в новые взаимоотношения с женским полом он вступает осторожно, даже с опаской.

В женщинах Сережа ценит утонченность и женственность. Он выбирает в жены девушку, способную стать примерной хозяйкой, истинной хранительницей домашнего очага. Сергей внимательный отец и заботливый семьянин. Все важнейшие события в жизни своих детей он переживает вместе с ними.

Прежде чем принять какое-то решение, Сергей тщательно взвешивает все аргументы за и против. Кроме того, он обладает прекрасной интуицией. Опираясь на свое природное чутье, Сережа всегда найдет правильное решение. Вероятно поэтому он крайне редко ошибается и чаще всего приходит к успеху, добившись намеченной цели.

Носитель имени Сергей довольна ранимая личность, поэтому неудача в работе приводит его в упадок духа. Жизненные неудачи легко "выбивают его из седла". В таком депрессивном состоянии он может пребывать продолжительное время.

Мы на площади Испании #sevilla #plazadeespaña Фото опубликовано Сергей Доренко (Расстрига) (@rasstriga.dorenko) Янв 10 2017 в 6:40 PST

Сережа – утонченная натура. он может легко приспособиться к новым людям и условиям, поладить со всеми, кроме грубиянов. Проявления грубости и вульгарное поведение ранит его чувства.

решили с прекрасной Верой Брежневой @ververa добавить Огня ������ вам в новогоднюю ленту....#новыйгод #работаврадость #радостьмыприносимлюдям #Брежневалучшаяснегурочка Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 31 2016 в 5:38 PST

Мужчина по имени Сергей – государственный человек. Находясь на службе, интересы своей державы он ставит выше личных, В коллективе ему часто приходится действовать в одиночку, полагаясь на себя, потому что коллеги недолюбливают его за назидательность и прямоту.

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу трудовой путь начинал мастером треста "Промхимстрой" в Красноярске. С 1989 года он работает в партийных органах. Через год переезжает в столицу, где заступает на пост зампреда Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.

Через два года Шойгу был инициатором идеи формирования Российского корпуса спасателей. В 1991 году он был назначен его главой. В сентябре 1999 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях Сергей Шойгу удостоен звания "Герой Российской Федерации".

Мужчины по имени Сергей чаще всего очень одаренные люди. Среди обладателей этого имени много талантливых музыкантов, художников, режиссеров, писателей. Однако у них есть уязвимое место: страсть к алкогольным напиткам, зачастую приводящая к краху семьи.

Астрологи предупреждают: счастье в браке у Сергея вероятнее всего с Агнессой, Агнией, Бертой, Валентиной, Вандой, Викторией, Галиной, Геллой, Дарьей, Диной, Доминикой, Елизаветой, Ириной, Лесей, Лией, Любовью, Ниной, Риммой, Татьяной. Если избранница Сергея носит имя Алла, Вера, Лариса или Яна, то вероятность счастливых семейных отношений невелика.