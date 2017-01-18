Значение имени Дмитрий

Дмитрий, одно из самых популярных в России мужских имен, связано с античной мифологией. Оно происходит от древнегреческого слова "деметрисс", и означает "земледелец" или "принадлежащий Деметре", богине земли и плодородия.

На Руси имя Дмитрий появилось после того, как было принято христианство. Его покровителем считается Димитрий Прилуцкий – великомученик, причисленный к лику святых.

Имя Дмитрий несет в себе очень сильную энергетику, а в его обладателе присутствуют истинно мужские черты – стойкость, воля и выносливость. Астрологи предупреждают, что не стоит так называть ребенка, родившегося под знаком Льва, Овна или Стрельца.

Маленький Дима часто простужается, поэтому много времени проводит в домашнем заточении. Но даже из этого незавидного положения он способен извлечь выгоду: мальчик очень рано осознает, что для полного комфорта можно прикинуться жертвой, и тогда все будут защищать его и жалеть.

Митя – мамин любимчик, и ему об этом известно. Взрослому Дмитрию также будет необходим рядом человек, которому можно выплакаться в жилетку. В женщинах он ищет вторую мать – столь же преданную, любящую и готовую на все ради него.

У Димы всегда есть авантюристические идеи, как легко и быстро заработать деньги. Он умеет убеждать и может попробовать воплотить в жизнь свой очередной план, если найдет в ком-то поддержку. Примечательно, что часто Дмитрию и в самом деле удается неплохо заработать. Правда, все деньги он тратит так же легко, и не всегда с пользой для дела.

Знаменитый актер театра и кино Дмитрий Дюжев не раз рассказывал в интервью, что перед началом съемок в культовом сериале "Бригада" он стоял перед тяжелым нравственным выбором. Ведь его персонаж этом фильме – бандит и убийца, без лишних раздумий нажимающий на спусковой крючок. В отличие от своего экранного героя Космоса, Дмитрий Дюжев убежден, что человеческая жизнь самоценна.

Конфликт в душе актера разрешил его духовный наставник. Он посоветовал артисту играть роль с мыслью, что этот герой – пример плохого человека, то есть воспринимать ее в нравоучительном плане. Во время съемок Дюжеву прекрасно удалось вжиться в роль "плохого парня" – после премьеры "Бригады" красавчик Космос в одночасье стал любимцем девушек.

К человеку с таким именем тянутся люди. Дмитрий всегда готов помочь друзьям. Однако из-за своей доброты он зачастую обманывается и впоследствии не извлекает уроки из жизни.

Дмитрий умен, настойчив, изобретателен, не боится физического труда. Как правило, он не стремится использовать свои таланты, а предпочитает перекладывать ответственность на других. Обладая от природы дипломатическими способностями, Дима умело манипулирует людьми, при этом окружающие об этом даже не догадываются.

Обладатель имени Дмитрий при необходимости проявляет недюжинную выносливость и работоспособность, однако размеренная, монотонная работа не для него. Среди Дмитриев немало выдающихся актеров. Благодаря уму и красноречию, такой мужчина может реализовать себя как общественный и политический деятель.

Дмитрий умеет себя преподнести в выгодном свете. Своей галантностью и манерами он очень нравится женщинам и людям старшего возраста, поэтому практически не бывает одинок.

Один из самых востребованных медийных персонажей, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в свои 49 лет остается секс-символом для многих российских женщин. Однако личная жизнь у артиста сложилась не так удачно. Его семейный союз с ведущей Алисой Шер распался через 18 лет после свадьбы.

Сам Нагиев отказывается комментировать свою личную жизнь. Этому принципу он не изменяет уже много лет. После развода с женой о спутницах брутального актера практически ничего не известно.

Подготовка к сексоргии требует подготовки. Видео опубликовано Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Дек 7 2016 в 8:17 PST

А вот его бывшая супруга, напротив, даже написала книгу "Я была женой Дмитрия Нагиева". В ней Алиса откровенно рассказала о семейной жизни с известным шоуменом.

Сводил свою в ресторан. Какбэ. Фото опубликовано Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Апр 2 2016 в 9:09 PDT

Однако мужчина с таким именем очень переменчив. Это в полной мере касается и его амурных дел – в поисках своей единственной он часто меняет пассий. При этом Дмитрий не испытывает угрызений совести в отношении прежних симпатий.

Женится Дмитрий на женщине, которая доказала ему искренность своих чувств. Создав семью, он очень трогательно относится к своим детям, заботясь о них в течение всей жизни.

По мнению астрологов, счастье в браке ждет Дмитрия с Анной, Еленой, Любовью, Людмилой, Наталией, Эльвирой. Тяжелые отношения могут сложиться с Екатериной, Жанной, Кристиной, Полиной, Софьей, Юлией.