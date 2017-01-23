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Значение имени Ксения

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press
В переводе с греческого имя Ксения означает "чужестранка", "гостья", "странница", "иностранка". По мнению некоторых лингвистов, это разговорная форма имени Поликсения.
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По другой версии, имя Ксения, распространенное в наши дни преимущественно в России, означает "гостеприимная", "гостеприимство". Примечательно, что ксениями в Древней Греции назывались язвительные двустишия, которыми хозяева дома в шутку встречали гостей, преподнося их в дополнение к приветственным подаркам. 

Ксения Раппопорт. Кадр из фильма "Норвег"

Так или иначе, это очень легкое, хотя порой слишком скромное имя. Встречается оно довольно редко, однако в городах девочек называют им все чаще.

Маленькая Ксюша – милая и послушная девочка. Она аккуратна, неленива и неизменно радует родителей своими успехами как в детском саду, так и позже в школе.

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK press

Правда, общение со сверстниками у Ксюши бывает осложнено ее чрезмерной обидчивостью. Девочка с таким именем не умеет мириться первой. Только самые покладистые и уступчивые ровесницы смогут выдержать характер Ксении. Возможно поэтому подружки у Ксюши меняются очень часто.

Ксения очень чувствительная натура. Она остро воспринимает как радости жизни, так и беды. Обладательница этого имени мгновенно  реагирует на несправедливость, борется за свои права, сочувствует другим.

У обладательницы имени Ксения чаще всего неустойчивый темперамент. Ей не хватает уравновешенности и стабильности. Она вспыльчива и эмоциональна, часто бросается в крайности.  

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак регулярно оказывается в эпицентре скандальных разборок. Один из последних инцидентов с участием светской львицы случился в июне 2016 года. Собчак устроила скандал в самолете, который должен был вылететь из Москвы в Санкт-Петербург.

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press

В перепалку со стюардессой Собчак кинулась из-за ситуации с пассажиром, которого не пускали в самолет без посадочного талона. Мужчина, по словам бортпроводников, отказался предоставлять билет, так как, вероятно, потерял его во время посадки. На разбирательства экипажа с рассеянным пассажиром ушло около 40 минут.

До этого тихо сидевшая, Собчак наконец не выдержала. Телеведущая, возмущенная задержкой вылета и тем, что все это время она была вынуждена находиться в салоне, решила покинуть самолет.

Судя по кадрам видеозаписи, сделанной одним из авиапассажиров, Собчак в крайне взвинченном состоянии обрушилась с криками на экипаж воздушного судна и буквально наседала на бортпроводницу. При этом телеведущую не устроили оправдания стюардессы, действовавшей строго по инструкции.

                      

Тогда же, в июне прошлого года, широкой общественности стало известно о беременности Ксении Собчак. Как поклонники, так и противники Ксюши долгое время не могли поверить, что женщина, неоднократно публично заявлявшая о своей нелюбви к детям, сама готовится стать матерью.

Однако вскоре все сомнения рассеялись, а спустя полгода Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган стали родителями. Теперь мало кто поверит, что счастливая мать очаровательного малыша по имени Платон еще недавно была возмутительницей спокойствия всех пассажиров и экипажа того самого злополучного рейса.

 

 

У Ксюши чрезвычайно высоко развита интуиция. Она способна видеть и ощущать не заметные для окружающих взаимосвязи вещей и событий. Однако эти знания она не использует с пользой для себя, и они не приносят ей выгоды. К тому же Ксюша совершенно не умеет хитрить и изворачиваться.

Ксения настойчива. Любит побеждать, а поражения переносит тяжело.

Ксения Кутепова. Кадр из фильма "Территория" 

Девушка с таким именем необычайно обаятельна. Она прекрасно умеет использовать это качество с пользой для себя.

Ксюша очень мечтательная и влюбчивая. При этом ей нравится сильные мужчины, с большим опытом. Она предпочитает долгие любовные игры, в которых полностью подчиняется мужчине.

Ни ревности, ни упреков Ксюша не переносит. Примечательно, что Ксения с отчеством Дмитриевна обладает повышенной сексуальностью.

Ксения Стриж. Фото: GLOBAL LOOK press\Gennadii Sergeev

Ксения прекрасная рукодельница. Она умеет и любит шить, вязать, готовить, заниматься заготовками на зиму.

Ксюша обладает способностью к гуманитарным наукам. Но, чем бы она ни занималась, больше всего ее интересует собственный мир.

Ксения Георгиади. Фото: GLOBAL LOOK press

Обладательница этого имени добросовестна и готова взяться за любую работу. Однако в командировки ездить она не любит. Внутри коллектива Ксюша пытается руководить действиями других, а зачастую стремится занять руководящую должность. При этом она требовательная и строгая начальница, и своим подчиненным поблажек не дает.

Ксении подходит такая работа, где она будет предоставлена сама себе. Ей нужна работа на результат. Примечательно, что среди обладательниц этого имени много спортсменок – фигуристок, биатлонисток, гимнасток.

Знаменитая российская гимнастка, чемпионка мира и Европы Ксения Семенова в 2005 году на тренировке получила тяжелую травму спины. Несмотря на постоянные боли, спортсменка продолжила тренировки и выступления.

Ксения Семенова. Фото: wikipedia.org

В 2007 году Семенова принесла единственное золото в копилку сборной России на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Год спустя Ксения представляла Россию на Летних олимпийских играх в Пекине и заняла четвертое место в командном первенстве. 

Ксения Семенова считается первой гимнасткой среди женщин, выполнившей на разновысоких брусьях в комбинации перелет Ткачева с большим оборотом назад. Примечательно, что эта связка обычно выполняется мужчинами на перекладине, но на разновысоких брусьях ее выполнение значительно усложняется.

Ксюша нетерпима к чужим недостаткам. Но она справедлива и никогда не выносит окончательного решения, пока полностью не разберется в сути дела. 

Целью всей жизни для Ксении является устройство домашнего очага. Семью эта женщина создает рано, и, как правило, абсолютно счастлива в браке. Правда, мужу Ксюши приходится порой нелегко из-за ее непостоянного характера. Но, несмотря на это, она прекрасная жена и мать.

Ксения Алферова. Фото: 1tv.ru

По мнению астрологов, счастье в браке ждет Ксению с Алексеем, Антоном, Романом, Феликсом, Семеном, Богданом, Владиславом, Валерием и Михаилом. Неудачным может быть брак с Игорем, Борисом, Юрием, Александром, Вадимом, Кириллом, Ярославом или Леонидом.

23 января 2017, 15:12

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