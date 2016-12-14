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Значение имени Владимир

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Druzhinin
Имя Владимир несет в себе позитивную энергетику, благотворно влияющую на судьбу его обладателя. "Владимир есть Василий, выросший на русской почве, и поэтому понятно, что для России это наиболее значительное из имен, типичное имя великого человека из русских только", – писал ученый и философ Павел Флоренский.
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Это могучее, величественное, большое и громкое имя – славянского происхождения. Оно состоит из двух корней: два "влад" (владеть, власть) и "мир" (мирный, мир). Таким образом, имя Владимир означает "владеющий миром", "властелин мира".

 Это одно из самых распространенных мужских имен в России. По популярности в нашей стране оно всегда первой десятке. Было время, когда имя Владимир несколько сдало свои позиции, но в последние годы снова вошло в моду.

Владимир Высоцкий. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksandr Sternin

Воспитывать маленького Володю нужно в строгости. Этому озорному и подвижному мальчику необходима твердая рука. Кроме того, родителям не стоит оставлять мальчика без дела и в одиночестве. Следует постоянно находить какие-то занятия, способные его заинтересовать и отвлечь от шалостей.

Мужчина по имени Владимир обладает пытливым умом и любознательностью. Он тянется к новым  знаниям и легко их усваивает. Своими успехами в обучении он во многом обязан исключительной памяти.

Владимир – человек острого разума. Он всю жизнь обучается чему-то новому, при это охотно делится своими знаниями с другими людьми. Это прекрасный оратор, способный зажечь и повести за собой аудиторию.

Основатель советского государства Владимир Ульянов (Ленин) еще в юные годы стал приверженцем идей Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Идеи марксизма и полученные знания он стремился применить к решению проблем общественного развития России.

Владимир Ленин. Фото: GLOBAL LOOK press/Keystone Pictures USA

Сделав вывод о вступлении России на путь капитализма, Ленин обосновал необходимость буржуазно-демократической революции и ее перерастания в социалистическую революцию. Все свои силы он приложил для создания партии нового типа, партии профессиональных революционеров. Именно ее он считал главным оружием в революционной борьбе. Во многом благодаря программным статьям Ленина и его ораторскому мастерству власть в России в 1917 году перешла в руки большевиков.

В карьере Владимир способен достичь немалых высот. Он способен  успешно реализовать себя в политике и экономике. Это личность большого масштаба, чья деятельность простирается далеко за пределы его собственных интересов.

Одним из ярчайших современных примеров такой масштабной личности является российский президент Владимир Путин. Примечательно, что в данном случает имя  усилено созвучно звучащим отчеством – Владимирович.

О себе Путин  говорит так: ""Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь".  

На протяжении нынешнего, третьего президентского срока Путина происходят глобальные события. Все они способны изменить исторический ландшафт и экономический уклад всего мира. 

Позиция Кремля по отношению к Украине, воссоединение Крыма с Россией, Российской Федерации, успешное проведение на Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, действия российских ВКС в Сирии – все эти события, несомненно, отражаются на отношении россиян к лидеру своей страны. По результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным в октябре 2015 года, действия Владимира Путина на посту главы государства одобряют 89,9% граждан России.

Не смотря на активность и стремительность реакций, мужчина по имени Владимир дипломатичен. Он знает, как подать себя в выгодном свете. При этом он самолюбив, обожает похвалу и живо интересуется чужим мнением о себе.

Володя склонен к риску, порой даже к авантюризму. По характеру он ярко выраженный лидер. Без колебаний берется за любые начинания, но при этом успевает все тщательно проанализировать и просчитать наперед. Впрочем, со стороны окружающим может показаться, что Владимир действовал импульсивно и ему просто повезло. 

Владимир Жириновский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Владимир очень влюбчивый мужчина., но серые мышки его не интересуют. Внимание Володи способна привлечь девушка исключительная, неординарная. А если она еще женственная и ласковая, то будет буквально вить из него веревки. Сдавшись на милость такой женщины, Владимир останется преданным ей всю жизнь. При этом он склонен идеализировать свою избранницу,  что впоследствии может стать причиной его моральных мук.

Пламенный "поэт революции" Владимир Маяковский очень нравился женщинам. Да и сам часто терял голову под натиском поклонниц своего творчества. Но лишь один, главный роман всей жизни оставил в судьбе Маяковского неизгладимый след.

Владимир Маяковский. Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Balashova

Лили Каган, или Лиля Брик, "муза русского авангарда", вошла в историю прежде всего как любимая женщина Маяковского. Несмотря на то, что Лиля была замужем, поэт обожал ее и называл своей женой.

Маяковский подарил своей возлюбленной кольцо, на котором выгравированы инициалы ее имени, три буквы – ЛЮБ. Если его покрутить на пальце, получалось слово "люблю". Говорят, Лиля не снимала это кольцо до самой смерти.

В дружбе Владимир также проявляет постоянство. Все его друзья, как правило, "родом из детства". Верность старой дружбе – одно из сильных качеств натуры Владимира. При этом он не только всю жизнь в любое время готов прийти на помощь друзьям, но и сам обращается к ним за советом и поддержкой.

Владимир Пресняков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Несмотря на внешнюю открытость, Владимир склонен к замкнутости. Он интроверт. Владимира непросто вывести из равновесия, но если вам это удалось, то берегитесь –  он становится похож на разъяренного быка, и потребуются время и усилия, чтобы вернуть диалог в мирное русло.

Владимир обладает прекрасной интуицией. Он способен предвидеть события, а при определенном уровне духовного развития даже влиять на них.

А вот здоровье Володе необходимо беречь и укреплять. Он быстро утомляется, поэтому нуждается в частом восстановлении сил. Слабыми местами обладателей этого имени являются кишечник и дыхательная система. 

Мужчина с таким именем – истинный глава семейства. В домашнем кругу он уступчив и мягок, не давит на домочадцев и не навязывает им свою точку зрения.

А что делаете Вы , чтобы сделать селфи������������������? @presnyakovvladimir

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)

Правда, он способен даже проявлять некоторую деспотичность по отношению к своим близким, если речь заходит о соблюдении чистоты и порядка в доме. По мнению Владимира, жилище должно быть идеальным. Кроме того, он неравнодушен к красивым предметам интерьера, любит дорогую мебель и изысканную посуду.

Среди Владимиров также много талантливых актеров, писателей, драматургов. Мужчинам с таким именем нравятся творческие профессии, не ставящие их в жесткие рамки и дающие ощущение внутренней свободы. При этом смену рода деятельности Владимир переносит тяжело.

Закулисье "Воскресного Вечера...". Что происходит в рекламную паузу.

Видео опубликовано Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

По мнению астрологов, в браке Владимир будет счастлив  с Аллой, Анжелой, Валентиной, Зинаидой, Варварой, Вероникой, Евгенией, Инной, Ириной, Любовью, Натальей, Раисой, Светланой и Софьей. А вот отношения с с Майей, Елизаветой, Лидией, Надеждой и Ниной могут складываться непросто.

Владимир Машков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

14 декабря 2016, 13:20

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