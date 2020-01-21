Российских алкоголиков хотят отправлять на принудительное лечение

МВД и Министерство юстиции России работают над поправками в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят отправлять на принудительное лечение граждан, неоднократно совершающих преступления в нетрезвом виде. Предложения по изменениям в законодательство планируется сформулировать до 1 марта, сообщает Национальная служба новостей.
Соответствующие решения будут принимать российские суды. Они смогут обязать недобросовестных граждан проходить диагностику, медицинскую или социальную реабилитацию. Как отмечает URA.ru, аналогичные меры уже действуют в отношении наркозависимых людей.
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