В Подмосковье ребенка с редким заболеванием вылечили ботоксом

В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей прибегли к необычному способу лечения повышенного слюноотделения у пятилетнего малыша. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на заведующую отделением медицинской реабилитации МОКДЦД, главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Минздрава региона Елену Петрунину.
По ее словам, у ребенка также поражена центральная нервная система (ЦНС). Ботулинотерапия – уколы ботокса, оказали мгновенный эффект, который стал заметен уже в первый же день. Врач добавила, что ботокс, хотя многие этого и не знают, уже давно применяется в реабилитации детей с ДЦП. Так, точечные инъекции препарата позволяют ослабить тонус в напряженных мышцах.
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