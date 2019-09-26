Синоптики назвали "рабочие" погодные приметы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о народных приметах, которые действительно помогают предсказать погоду. По его словам, есть несколько "рабочих" народных мудростей.
Так, яркое красное солнце во время заката действительно сулит погожий день. Если солнце белесое – следует готовиться к непогоде и осадкам, говорит Вильфанд. По его словам, цвет звезды зависит от оптического эффекта, создающегося благодаря фронтальному разделу. Также он заявил, что можно ориентироваться в прогнозах на низко летающих птиц – в такому случае высока вероятность осадков, передает НСН.
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