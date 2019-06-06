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Общество

Москвичи из последних сил спасаются от 30-градусной жары

Фото: www.globallookpress.com
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В Московской области в четверг, 6 июня, температура воздуха достигнет +31 градуса. Что касается столицы, то днем в городе ожидается сильная жара – +30...+31.

Столичные спасатели просят москвичей и гостей города избегать долгого пребывания на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды, пишет сайт "Комсомольская правда". 

6 июня 2019, 14:31

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