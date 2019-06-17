У лидера группы Megadeth обнаружили рак

Лидер метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что врачи обнаружили у него рак горла. Легендарный коллектив отменил все ближайшие выступления, передает "РЕН ТВ".
На своей странице в Facebook музыкант рассказал, что врачи уже наметили план лечения, который "будет успешен с вероятностью в 90%". Дэйв Мастейн также выразил надежду, что сможет скоро вернуться на сцену.
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