Школьник провалил ЕГЭ из-за плохой ручки

В Астрахани учащийся гимназии № 3 получил ноль баллов за ЕГЭ по математике. Работа школьника не прошла сканирование из-за "неправильной" гелевой ручки, передает телеканал "360".
Подростку предложили два варианта решения проблемы: отправить свою работу на проверку или заново сдать экзамен. По словам директора учебного заведения, школьнику нужно сделать выбор как можно скорее. "Мы на его стороне", – подчеркнула она.
Подробности личной жизни актрисы
Пиарщица рассказала о пережитом
Шоумен вне себя от злости
Над головой пианистки сгущаются тучи
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Женюсь.
Друг мужа хочет секса со мной
Загадочные обьекты
Киркоров vs Майкл Джексон
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Срочно!
Засорились трубы.
Веснушки это красиво?
Сделать ботокс
Существует ли бумеранг?
его друзья не зовут меня на день рождения
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Работа в женском коллективе
Как избавиться от мышей?
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Секс нежданчик
Подруга простила парню измены
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Заработок на онлайн курсах
Букакэ