Москвичей предупредили об аномальной жаре

Специалисты центра погоды "Фобос" рассказали о том, чего стоит ожидать от погоды москвичам на этой неделе. Во вторник, 18 июня, в столицу придут кратковременные дожди и грозы. В среду, 19 июня, в городе будет ясная и сухая погода, сообщает агентство "Москва".
Аномальная жара накроет столицу во второй половине недели, 20 и 21 июня. В эти дни воздух прогреется до +28...+29 градусов, передает "Вечерняя Москва".
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