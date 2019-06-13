Россияне назвали любимый мультфильм

65% россиян назвали своим любимым мультфильмом советскую ленту "Ну погоди!". Все выпуски смотрели 80%, а 98% видели хотя бы несколько серий, передает FlashNord со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Примечательно, что в 2016 году "Ну погоди!" называли лучшим только 59% россиян. Сегодня же почти каждый родитель (97%) хотел бы, чтобы его ребенок посмотрел все серии. На втором месте с результатом 31% "Каникулы в Простоквашино", замыкает тройку современная анимация – "Маша и Медведь", голоса которому отдали 16%.

