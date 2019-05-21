Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 сняли с рейса из-за протекающего топлива

Вечером 20 мая самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 был снят с рейса в Ижевске. Судно должно было отправиться в столичный аэропорт Шереметьево. Всех пассажиров распределили на другие рейсы, передает Life.ru.
Позднее стало известно, что в топливном баке самолета была обнаружена течь. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, передает РИА ФАН.
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