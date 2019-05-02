В галерее Александра Удодова обсудили перспективы развития рабочих пространств

Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Откровенное интервью Цымбалюк-Романовской Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Четверг 2 мая
Лента новостей
12:58
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
12:54
"Прогиб просто супер": Новая поза 41-летней Чеховой произвела фурор
11:30
Мачеха разлучила дочь покойной Началовой с бабушкой
10:34
Зеленский подготовился к бегству в Крым
10:26
Омолодившуюся Пугачеву увезли в неизвестном направлении
08:31
Будет операция: сделано заявление о грядущих потрясениях тяжелобольной Ваенги
06:14
Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
04:19
Миллионы долларов: раскрыт источник сказочных богатств Сергея Жукова
02:16
"Это опасно": шокирующая правда о жизни Фриске всплыла на поверхность
00:09
"Cлушателей скоро не останется": Аллегрова поплатилась за омерзительную выходку
22:03
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
20:08
Неудачно вырядившейся Лолите вынесли суровый вердикт
18:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 мая 2019 года
17:52
Известного фотографа из Москвы обвинили в изнасиловании модели
16:58
"На колени!": заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
15:57
Умер заслуженный артист РСФСР
15:24
Мария Порошина не может говорить из-за страшного горя
14:34
Россияне устроили разборки из-за оголившей грудь средь бела дня Дайнеко
13:37
"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина
12:03
В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
11:19
"Полное опустошение": оставшийся без денег и еды Лазарев опустил руки
10:39
"Просто жуть": изуродованная Лорак вызвала омерзение
10:06
Поклонники лишились серьезно травмированного Виктора Сухорукова
07:27
"Девочка победила достойно": заклеванную толпой дочь Алсу закрыли грудью
07:00
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
04:06
Показуха для масс: Алсу жестко приложили за участие дочки в шоу "Голос. Дети"
02:21
Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину
00:09
"Пробилась бы и сама": шоу "Голос. Дети" признали бесполезным для талантливой дочери Алсу
21:54
Бешеный скачок доллара сделает нищими миллионы россиян
21:51
Трогательное поздравление детей Пугачевой для Киркорова довело народ до слез
21:41
"Самое опасное время": Лукашенко ждут жестокие потрясения
21:14
Умерла заслуженная артистка России
20:36
На родине Алсу возмущены проверками Первого канала
20:26
"ЕР" предложила улучшить общественные слушания по городской среде
20:07
Под Воронежем нашли завернутый в ковер труп
19:34
"Еще ниже": Садальский втоптал в грязь намозолившего глаза Галкина
19:29
Чем заняться на майские в Москве
19:14
Совет на выходные
18:48
Соведущего программы "Вечерний Ургант" сурово наказали
18:17
Андреева с цепями на лице вызвала экстаз
17:58
Нагиева решили заменить на Собчак и Бузову после громкого заявления о шоу "Голос. Дети"
17:43
Первый в истории радиовещания "День Самоуправления" захватил эфирную сетку "НАШЕго" радио
17:27
20 ударов ножом: психопат зарезал кассира "Пятерочки" на глазах у покупателей
16:56
"Очень неприятно": Алсу осмелилась прервать молчание из-за чудовищной травли дочери
16:30
Уплетающий икру за обе щеки Галкин довел народ до лютого бешенства
16:28
Откровенная статья про Путина возбудила нервных украинцев
16:14
Найдено доказательство честной победы дочки Алсу на шоу "Голос. Дети"
16:03
Игорь Николаев обнаружил повисшую на балконе дочь
15:59
"Серьезные проблемы с психикой": тяжелобольной Губин бросается на людей
15:23
"Хвастун": накачанного Костюшкина разнесли за самодовольство
15:19
На заводе в Москве нашли 14 боевых гранат
14:56
В Брянске студентка станцевала тверк на памятнике героям ВОВ (видео)
14:50
"Мой король": Бузова пообещала Киркорову страстный танец
14:45
"Губки подкачала": Хилькевич показала "новое" лицо
14:22
"Как ты бьешь?": блондинке из "Дома-2" дали леща (видео)
14:13
Автомобиль протаранил торговый центр
14:01
В Подмосковье грабитель украл у женщины ювелирные украшения
13:51
Порошину с дочерью приняли за сестер
13:35
Лишившийся мужского органа известный певец получил новый удар
13:27
Календарь красоты на май
13:24
"Складочка, животик": изменившаяся Лопырева встала в позу
13:10
Сестра Быстрицкой вышла из себя после вопроса о наследстве
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 апреля 2019 года
12:57
Х юбилейная Церемония награждения Премии "Права потребителей и качество обслуживания" пройдет в Тбилиси
12:32
Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни
12:24
Хамоватый Зеленский озвучил угрозы в адрес Путина
12:20
Лукашенко воткнул нож в спину своему приближенному
12:06
Певица Алсу впервые вышла в свет после грязного скандала с ее дочерью
12:00
В Поморье девочку насмерть придавило бревнами
11:42
"Позорное фото": Гагарину в бикини поймали за странным занятием
11:39
В жутком ДТП с грузовиком пострадали десятки человек (видео)
11:27
"Мужика ей надо": Дайнеко затравили за фото голышом
11:21
Володин назвал самый важный закон апреля
11:16
Бывшая жена о второй свадьбе с Маратом Башаровым
11:12
Рецепт на майские: перепелка на гриле с запеченным картофелем
11:10
Московская весна A Cappella: концерты, мюзиклы, спектакли
11:00
В Подмосковье безработный украл телевизор и еду
10:47
Что делать, если к мужу пристает другая
10:42
Страшный вирус скрутил Марию Кожевникову
10:39
Названы 5 мешающих похудению привычек
10:39
Брежнева восхитила горячим танцем на столе на закрытой вечеринке
10:37
В Выборге двое мужчин выстрелили в человека 15 раз
10:15
Возле московского университета устроили поножовщину
10:14
Пугачева подняла на смех Киркорова в день рождения
10:03
8-летний мальчик спас сестру от грабителя (видео)
09:56
Потерявший стыд Панин устроил оргию на глазах у публики
09:41
Больную вдову Марьянова вынесли со съемок у Борисова
09:41
Кети Топурия растрогала снимком с куколкой-дочерью
09:23
В Уфе водитель сбил женщину
09:12
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову
09:07
Капризная Маркл пожалела несчастную Миддлтон
09:01
Фестиваль УСАДЬБА JAZZ переезжает в Коломенское
08:59
Первый муж Началовой жестко поставил на место распустившую язык Салтыкову
08:32
"Ненормальная старуха в труселях": народ накинулся на Ани Лорак
08:29
"Был просто ужасен!": подружка разоткровенничалась об Андрее Губине
08:26
В Москве в аварии погиб человек
08:23
Первый канал влип в международный скандал из-за дочери Алсу
06:30
Новые пенсии: россияне разбогатеют в мае
06:17
Взбудораженные россияне назвали настоящего победителя шоу "Голос. Дети"
03:23
Словам Седоковой о сексе по любви отказались верить
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
Календарь красоты на май
Бешеный скачок доллара сделает нищими миллионы россиян
Рецепт на майские: перепелка на гриле с запеченным картофелем
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
История успеха Руслана Байсарова
Общество

В галерее Александра Удодова обсудили перспективы развития рабочих пространств

«Future of Stock: будущее предложение и новые форматы офисов» в ТЦ «Якиманка 26» Александра Удодова Фото: Пресс-служба
В многофункциональном центре "Якиманка 26" Александра Удодова состоялась конференция "Future of Stock: будущее предложение и новые форматы офисов", организованная ведущей консалтинговой компанией JLL 
прочитано 249 раз

Тенденции развития сегмента офисной недвижимости

В многофункциональном центре "Якиманка 26", принадлежащем Александру Удодову, представители крупнейших компаний-арендаторов и эксперты JLL обсудили тренды в сегменте офисной недвижимости, а также предложение в офисном сегменте, которое выйдет на рынок в перспективе 2021 года, – как они будут менять рынок и смогут ли решить проблемы, стоящие перед арендаторами.

По оценке JLL, рынок коммерческой недвижимости Москвы, в частности офисный, сегодня находится в дефицитном состоянии: объем незанятых площадей достиг исторически минимальных отметок, тогда как динамика нового строительства невысока. В этой ситуации любая компания-арендатор сталкивается с большими сложностями при поиске объекта для размещения своего офиса, особенно если она находится в поиске нестандартных решений для своих сотрудников.

Тренд на гибкие пространства

Большой интерес вызвала дискуссия на самую "горячую" тему офисного рынка – гибкие пространства, которые часто не совсем правильно называют коворкингами. В условиях дефицита традиционных офисов и – что более важно – в поисках нестандартных решений рабочих мест для своих сотрудников компании все чаще оценивают возможности перехода на гибкие решения в офисах.

Если раньше коворкинги считались исключительно местом для стартапов и индивидуальных предпринимателей, то сегодня основная аудитория гибких офисов – это крупный бизнес, в том числе такой довольно консервативный сектор, как банки.

Александр Удодов предоставил место для конференция в ТЦ

"В Россию активно приходит глобальный тренд развития гибких офисов, которые становятся интересным альтернативным решением для многих компаний", – комментирует Елизавета Голышева, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL. – По нашей оценке, объем предложения гибких офисов в Москве сегодня составляет 124 тысячи квадратных метров, и на 2019 год заявлено еще, как минимум, 40 тысяч. Мы ожидаем стабильного роста этого сегмента в ближайшие годы на уровне 30-40% в год".

Для большинства компаний в России гибкие офисы пока остаются terra incognita, поэтому эксперты из JLL представили на конференции интерактивный коворкинговый калькулятор, который позволяет оценить экономическую эффективность использования гибкого офиса относительно традиционного офиса или комбинации этих решений.

Сотрудничество с WeWork

В конце прошлого года мировой гигант сектора гибких офисов, компания WeWork подписала соглашение с галерей Александра Удодова об открытии своей первой площадки в границах Садового кольца именно на Якиманке, 26.

WeWork полностью займет второй этаж многофункционального центра площадью более 3,2 тысячи квадратных метра. По словам Александра Удодова, в качестве партнеров "Якиманки 26" привлекаются уникальные концепции, лучшие в своем сегменте, поэтому в галерее рады приветствовать один из первых российских проектов глобальной сети WeWork.

Проекты Александра Удодова

Александр Удодов работает в различных сегментах рынка, ему принадлежит торговая галерея "Гименей", расположенная по соседству с "Якиманкой 26", а также несколько торговых центров в Московской и Калужской областях. Бизнесмен реализует импортозамещающий проект по выращиванию свежих шампиньонов "Грибная радуга", который за год вышел в лидеры рынка по объему производства.

В этом году Александр Удодов заканчивает строительство бальнеотерапевтического курорта в предгорьях Кавказа. Также он является основным акционером немецкой логистической компании VG Cargo, которая занимает лидирующие позиции в обработке авиагрузов в аэропорту Франкфурт-Хан.

Автор: Иван Поляков2 мая 2019, 12:52

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

Неудачно вырядившейся Лолите вынесли суровый вердикт
Мария Порошина не может говорить из-за страшного горя
Россияне устроили разборки из-за оголившей грудь средь бела дня Дайнеко
"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина

Сделано неутешительное заявление
Шоу-бизнес

Поклонники лишились серьезно травмированного Виктора Сухорукова

Артист в ближайшее время не выйдет на сцену
Шоу-бизнес

Мачеха разлучила дочь покойной Началовой с бабушкой

Вера утешается в обществе жены Алдонина
Шоу-бизнес

Лишившийся мужского органа известный певец получил новый удар

Исполнитель не смог отвоевать свое жилье

Гороскоп

Совет на выходные
Календарь красоты на май
Гороскоп на неделю
Гороскоп на май

Фоторепортажи

Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину
Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru