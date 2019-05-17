"Единая Россия" помогла повысить качество проверок бизнеса

Восемь из 13 предложений, которые содержались в докладе "Единой России" для премьер-министра Дмитрия Медведева, вошли в представленный правительством проект Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Они могут быть внесены в Госдуму и приняты уже в осеннюю сессию.



Принятие законопроекта будет способно создать в стране совершенно новый предпринимательский климат, уверена председатель экспертного совета дискуссионной площадки партии "Единая Россия" "Лидерство и развитие", первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.

"Это прорывные, революционные предложения, которые полностью поменяют предпринимательский климат в нашей стране, и мы ждем их скорейшего принятия. Они направлены на то, чтобы изменить сами принципы контроля и надзора, поменять взаимоотношения субъектов контрольно-надзорной деятельности, установить принципы взаимодоверия и достижения требований безопасности и ее соблюдения, не обременяя предпринимателя", – подчеркнула она.

В частности, в проекте закона впервые присутствует понятие "риск-ориентированного подхода". В нем создана четкая система категорий и критериев риска, а также периодичность, с которой могут проводиться проверки. Более того, инициатива предусматривает возможность предпринимателю снизить свою категорию риска.

"Все это заставит проверяющие органы реально снизить давление на бизнес", – уверена эксперт.

"Предприниматели не должны бояться контрольно-надзорных органов, должны осуществлять профилактику и снижать риски, а взаимодействие между ними и предпринимателями должно строиться на доверительной основе", – подчеркнула Блудян. Тому, чтобы создать благоприятную атмосферу при общении между предпринимателем и контрольно-надзорным органом, посвящена отдельная глава законопроекта. Она касается регламентации профилактических мероприятий.

В законопроекте прописаны единые требования к проверкам. Текст документа предусматривает также взаимодействие между различными ведомствами для проведения ими совместных проверочных мероприятий. Сегодня, к сожалению, многие органы контроля и надзора дублируют работу друг друга. "Теперь же будет проводиться единая межведомственная проверка, согласно с единым планом работы. И уже на этапе составления плана проверки все дублирующие вопросы сами "отпадут", а бесконечные документы не будут множиться", – пояснила Блудян.

Также в проекте закона предусмотрены положения, с помощью которых должна будет определяться эффективность проверяющих органов. В частности, инспекторов будут поощрять за то, что на их участке ничего не происходит, в том числе – отсутствуют штрафы. "Это не привычная "палочная" система, а совершенно иной подход, который и нашел отражение сначала в нашем докладе, а теперь и в правительственном документе", – рассказала эксперт. По ее словам, подобная практика позволит сократить число инспекторов, а также повысить их эффективность и результативность.

Кроме того, законопроект предлагает проверяющим органам идти в ногу со временем. В нем предусматривается возможность дистанционного мониторинга деятельности предпринимателей с помощью специальных датчиков, передачи данных онлайн и других продуктов цифровизации. Если предприниматель внедрит у себя такую систему, то, в конечном счете, это поможет ему понизить свой статус в категории риска.

Снижение категории риска, а также освобождение от проверок также возможно при применении одной из трех независимых оценок. Речь идет о страховании, членстве в саморегулирующейся организации или о наличии сертификации.

"Отдельно стоит выделить страхование. Мы много и долго об этом говорили – это серьезная рыночная "история", которая позволит снизить государственный контроль, не снимая ответственности, ввести реальную защиту потребителя в виде компенсации и повысить ответственность предпринимателя", – уверена Марина Блудян.

Еще одно предложение, попавшее в текст законопроекта, касается ответственности и наказания для предпринимателя. Оно должно зависеть от степени нанесенного вреда или от ожидаемого риска. "При составлении протокола контролер должен ссылаться не на нарушение такого-то общего требования техрегламента или норм, а конкретно прописывать риски и указывать, какой ущерб может быть нанесен", – рассказала эксперт.

Предусмотрена и ответственность самих контролеров и государства как за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, так и за неправомерные действия в отношении предпринимателей. Речь, по словам Марины Блудян, идет не о мере наказания, что предусматривает и сегодняшнее законодательство, а о компенсации нанесенного предпринимателю вреда.

Заместитель министра экономического развития России Савва Шипов также подчеркнул важность того, что новый законопроект о контроле готовился с учетом результатов обсуждения в рамках одной из дискуссионных площадок "Единой России". "Ценность такой совместной работы велика, поскольку конкретные проблемы поднимали представители малого и среднего бизнеса, знающие о них не понаслышке. Например, карательный характер проверок и необходимость запрета палочной системы", – подчеркнул он.