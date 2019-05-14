В России появятся электронные трудовые книжки
По его словам, в разработке законопроекта принимали участие
зампред кабинета министров Максим Акимов и министр цифрового развития
Константин Носков. Но прежде, чем внести инициативы на рассмотрение Госдумы,
необходимо обсудить их с экспертами, сказал Турчак в ходе заседания рабочей
группы по цифровой экономике в Совфеде.
Один из документов предусматривает введение в России электронной трудовой книжки. Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что работники смогут выбрать между традиционными, бумажными документами и электронным вариантом.
Партиец уверен, что их введение поможет решить несколько проблем. Так, работник будет уверен, что его отчисления в Пенсионный фонд будут учтены при выходе на заслуженный отдых. "Во-вторых, мы не только снизим риски возможной утери бумажных трудовых книжек, но и освободим работодателей от издержек, связанных с покупкой бланков трудовых книжек, организацией их учета и хранения", – сказал Турчак. Внедрение электронных документов начнется с пилотных организаций.
Другая инициатива устанавливает единое требование относительно универсальной усиленной электронной подписи. Предполагается, то она будет формироваться средствами криптографической защиты данных.
Кроме того, в Совфеде предлагают узаконить технологию "облачной" подписи, которая крайне востребована в наши дни. "Она отличается отсутствием жесткой привязки к конкретному настроенному рабочему месту, поскольку настройка криптографии и управление ключами происходят на серверном уровне. Доступ к ключу в этом случае возможен и с персонального компьютера, и со смартфонов", – пояснил Турчак.
Предлагается также усовершенствовать деятельность аккредитованных удостоверяющих центров путем уточнения их правового статуса и увеличения численности с одновременным повышением требований. Кроме того, законодательно закрепится понятие цифрового профиля и его регулирования.
Еще один нормативно-правовой акт введет понятие обезличенных данных, создающихся на основе персональных, но в то же время не дающих представления о том или ином человеке. Помимо прочего, гражданам предоставят право по собственному желанию регулировать объем информации, доступной для обработки.
Президент России Владимир Путин поручил ускорить принятие востребованных регионами и бизнесом законопроектов, отметил Турчак. "Настало время начать разгребать те законодательные завалы, которые образовались именно в сфере развития цифровой экономики", – заключил парламентарий.
Продюсер отреагировал на слухи
Артиста сняли в женском обществе
Гламурная блондинка расслабляется в США
Юморист не смог попасть в собственную квартиру
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Верите ли вы в привороты?
Отбирают квартиру
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Боюсь одиночества
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!