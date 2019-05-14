В России появятся электронные трудовые книжки

На рассмотрение Госдумы будет внесен пакет законопроектов, направленных на развитие правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика". Нормативно-правовые акты разрабатывались при активном участии правительства, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.



По его словам, в разработке законопроекта принимали участие зампред кабинета министров Максим Акимов и министр цифрового развития Константин Носков. Но прежде, чем внести инициативы на рассмотрение Госдумы, необходимо обсудить их с экспертами, сказал Турчак в ходе заседания рабочей группы по цифровой экономике в Совфеде.



Один из документов предусматривает введение в России электронной трудовой книжки. Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что работники смогут выбрать между традиционными, бумажными документами и электронным вариантом.

Партиец уверен, что их введение поможет решить несколько проблем. Так, работник будет уверен, что его отчисления в Пенсионный фонд будут учтены при выходе на заслуженный отдых. "Во-вторых, мы не только снизим риски возможной утери бумажных трудовых книжек, но и освободим работодателей от издержек, связанных с покупкой бланков трудовых книжек, организацией их учета и хранения", – сказал Турчак. Внедрение электронных документов начнется с пилотных организаций.

Другая инициатива устанавливает единое требование относительно универсальной усиленной электронной подписи. Предполагается, то она будет формироваться средствами криптографической защиты данных.

Кроме того, в Совфеде предлагают узаконить технологию "облачной" подписи, которая крайне востребована в наши дни. "Она отличается отсутствием жесткой привязки к конкретному настроенному рабочему месту, поскольку настройка криптографии и управление ключами происходят на серверном уровне. Доступ к ключу в этом случае возможен и с персонального компьютера, и со смартфонов", – пояснил Турчак.

Предлагается также усовершенствовать деятельность аккредитованных удостоверяющих центров путем уточнения их правового статуса и увеличения численности с одновременным повышением требований. Кроме того, законодательно закрепится понятие цифрового профиля и его регулирования.

Еще один нормативно-правовой акт введет понятие обезличенных данных, создающихся на основе персональных, но в то же время не дающих представления о том или ином человеке. Помимо прочего, гражданам предоставят право по собственному желанию регулировать объем информации, доступной для обработки.

Президент России Владимир Путин поручил ускорить принятие востребованных регионами и бизнесом законопроектов, отметил Турчак. "Настало время начать разгребать те законодательные завалы, которые образовались именно в сфере развития цифровой экономики", – заключил парламентарий.