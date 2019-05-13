Известный музыкант лишился старинной скрипки в Домодедово

У знаменитого музыканта Николая Манагадзе изъяли редкую скрипку на домодедовской таможне. Виртуоз пытался улететь с инструментом в Дубай.

Уточняется, что скрипку XVIII века конфисковали, так как в терминологии таможенной службы она является товаром. "Допрос был семь часов в комнате у них. Сказали писать объяснительную. Писали долго. Потом там была опись скрипки. Это длилось всю ночь. Меня задержали в 11 вечера, а отпустили в 6. И я не предполагал, что уйду оттуда без скрипки", – цитирует музыканта "ТВ Центр".

Таким образом, таможенная служба в Домодедово просила предъявить документ, подтверждающий, что скрипка не является объектом культурного наследия России. Николай Манагадзе опасается: старинный инструмент могут не выпустить из страны, что спровоцирует международный скандал.