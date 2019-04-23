Дело бизнесмена Амита Шривастава шокировало общественность
Президент
России Владимир Путин неоднократно призывал правоохранительные органы не
вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов, а создавать благоприятные условия
для привлечения инвестиций. Дело Амита Шривастава полностью противоречит требованиям главы государства, уверен адвокат предпринимателя Ринат Мещеров.
В России индийский бизнесмен живет уже четверть века. За это время наша страна стала для него второй родиной. Вместе с другом и однофамильцем Самиром Шривастава они на протяжении 10 лет вели совместный бизнес. Амит возглавлял российское представительство международной компании "Роутек" и занимался в том числе строительством фармацевтического завода в Тверской области, который сейчас успешно работает.
Проблемы начались в 2016 году, отмечает супруга Амита Шривастава Дина Бернадцкая. По ее словам, тогда головной офис компании был закрыт, начались перебои с поступлением денег в представительство "Роутека".
"Самир попросил Амита найти средства для выплаты налогов и погашения долгов по зарплате. Два года мой муж вносил свои деньги, а когда он попросил Самира расплатиться по долгам, то узнал, что уволен с должности главы представительства", – рассказала супруга индийского бизнесмена на пресс-конференции в Москве.
Сумма накопилась немаленькая – около 60 миллионов рублей. Амит предупредил, что подаст иск в арбитражный суд. Тогда же в отношении него начали поступать угрозы, рассказала женщина.
Тем не менее, Амит все же подал иск. И вскоре узнал, что против него началось уголовное разбирательство.
В сентябре прошлого года в дом Амита, где он проживал с женой и двумя несовершеннолетними детьми, постучались оперативники. Они провели обыск жилища. Тогда бизнесмен узнал, что против него управлением внутренних дел по Юго-Западному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере – статья 159, часть 4.
"Это универсальная статья, по которой любого бизнесмена можно привлечь к уголовной ответственности", – отметил адвокат Ринат Мещеров.
Амиту избрали меру пресечения – домашний арест. "В результате многочисленных обращений в МВД провели проверку и признали, что при возбуждении и расследовании дела были допущены нарушения", – рассказал Мещеров.
Со слов юриста, 11 апреля домашний арест отменяется, и на следующий день Амита везут в Следственный комитет. "Оказалось, что прокуратура изъяла дело из производства УВД и передала его в Следком, который ходатайствует о помещении предпринимателя в СИЗО", – рассказал детали дела защитник предпринимателя. Естественно, ни о каком прекращении уголовного дела речи не идет.
"Что можно сделать, когда человек сидит под домашним арестом семь месяцев и не сознается в преступлении? Можно бросить его в СИЗО. Там, глядишь, сломается", – сокрушается Мещеров.
Версию следственных органов адвокат называет абсурдной. "Получается, что Амит в качестве займа передал денежные средства компании, чтобы потом в судебном порядке их обратно получить. Зачем мошеннику класть деньги на счет представительства, чтобы потом иметь проблемы с судом?" – недоумевает Мещеров.
Более того, указывает защита Амита, в ходе следственных действий были опрошены только свидетели со стороны Самира. Мещеров не исключает, что преследование его подзащитного может быть связано с переделом фармацевтического рынка.
Под домашним арестом Амит Шривастава находится уже семь месяцев. Супруга бизнесмена бьет тревогу: в последнее время состояние мужа сильно ухудшилось. По ее словам, накануне предпринимателю стало плохо, сейчас он в реанимации с подозрением на инсульт.
Все эти месяцы попасть к врачу было затруднительно, приходилось обращаться с ходатайствами к следствию, жалуется Дина Бернадцкая. "Ситуацию усугубляет то, что у Амита сахарный диабет II типа", – отметила женщина. Кроме того, на фоне последних событий врачи диагностировали у бизнесмена психическое расстройство.
Уголовное разбирательство против Амита Шривастава возмутило экспертное сообщество. "Я даю взаймы, потом прошу обратно. Где здесь мошенничество?" - недоумевает политолог и экономист Михаил Делягин.
Эксперт отметил, что правоохранители пришли в дом к предпринимателю с обыском в 6:30 утра. "Это запрещено, если, конечно, у нас не военное положение или контртеррористическая операция", – подчеркнул Делягин.
По его словам, даже в 1938 году, в разгар сталинского террора, суды выносили 13% оправдательных приговоров. Сейчас – 0,3-0,5%. "Люди могут не рассматривать вообще, что написано в деле обвиняемого, а оформлять и передавать дальше в суд", – сокрушается эксперт.
При этом президент России Владимир Путин неоднократно призывал правоохранителей не "кошмарить" бизнес. "Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных споров между юридическими лицами. Такие споры надо переводить в административную и арбитражную плоскость", - сказал глава государства в послании Федеральному собранию 1 марта этого года.
А спустя две недели, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, Путин призвал прокуроров эффективно защищать права предпринимателей и содействовать в улучшении делового климата. "Ваша прямая обязанность – вести мониторинг ситуаций, связанных с уголовным преследованием представителей бизнеса и при необходимости использовать меры прокурорского реагирования”, – подчеркнул президент.
Происходящее с Амитом Шривастава говорит о том, что указания президента игнорируются, считает адвокат Ринат Мещеров. "Будет ли после этого иностранный бизнес инвестировать в Россию?" – задался он риторическим вопросом.
За происходящим вокруг Шривастава внимательно следят индийские предприниматели. На высшем уровне вопрос уголовного преследования против него намерен поднять президент индийской бизнес-ассоциации в России Сэми Котвани. По его словам, ситуация доведена до посольства Индии в нашей стране, а также до министерства иностранных дел республики.
Черемушкинский районный суд 25-го апреля будет рассматривать ходатайство прокуратуры Юго-Западного административного округа Москвы об избрании для Амита Шривастава меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита же намерена просить о смягчении меры пресечения в виде залога, чтобы их клиент мог вернуться к работе.
Адвокаты и все неравнодушные к делу Амита намерены поднять вопрос его преследования на высшем уровне. Они готовят обращения к президенту России, правоохранительным органам, а также уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову.
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