Конгресс Асгардии в Вене: цифровое государство офлайн
Рождение новой страны, нового государства – явление крайне
редкое на нашей планете, где места, как говорится, уже заняты. Поэтому за
формированием Асгардии все наблюдают с интересом.
Если вы еще не знаете, что такое Асгардия, расскажем вкратце: в октябре 2016 года российский ученый и визионер Игорь Ашурбейли заявил на пресс-конференции в Париже, что создает первое в мире космическое государство, призванное обеспечить всем равные права на доступ в космическое пространство и пользование космическими ресурсами, защиту Земли от угроз из космоса.
К слову сказать, территория, которая должна быть у каждой страны, у Асгардии находится в космосе. Это спутник, запущенный в 2017 году с космодрома Уоллопс. Со временем, как сообщил Игорь Ашурбейли на конгрессе в Вене, Асгардия сформирует собственные спутниковые группировки – низкоорбитальную и высокоорбитальную, необходимые для независимого функционирования цифрового государства.
Космическое государство намерено заняться делами, которые человечество по разным причинам откладывало в долгий ящик. Например, решить проблему космического мусора, угрожающего Земле; создать искусственную гравитацию и вслед за этим построить на орбите ковчег, где одновременно смогут находиться гораздо больше людей, чем сейчас пребывает на МКС; развить космические технологии до уровня, необходимого для появления базы на Луне и полетов к дальним планетам Солнечной системы, и так далее.
Глобальная цель Асгардии на ближайшие десятилетия – рождение первого человека в космосе. Пока это звучит фантастично. Но ведь уже сейчас космонавты на МКС тестируют медицинские технологии и проводят эксперименты, связанные обеспечением полноценной жизнедеятельности человека в космосе. Асгардия, объединив многих ученых, инвесторов, энтузиастов, вероятно, сможет ускорить все эти процессы.
Три года назад после парижского заявления Игоря Ашурбейли западные СМИ сразу оценили новость и сообщили о том, что полку глобальных космических проектов прибыло. Создатель Асгардии не устает повторять, что Асгардия – это не проект и не компания, а именно государство, в котором будет работать множество компаний.
Игорь Ашурбейли подошел к проблемам освоения космоса с той стороны, с которой еще никто не заходил. Он начал с создания действующей государственной системы, целиком направленной на то, чтобы максимально приблизить время, когда любой человек сможет побывать и даже жить в космическом пространстве.
Асгардия уже приняла свой основной закон – Конституцию, выбрала парламент, в который вошли представители разных стран – носители 12 основных языков на нашей планете, выбрала главу нации и сформировала 12 основных министерств.
Космическому государству не надо заботиться об охране своих границ, о развитии сельского хозяйства и прочих факторах, без которых сложно представить себе земные страны. Таким образом, высвобождаются огромные ресурсы на осуществление давней мечты человечества.
Власти будут заниматься развитием новой страны по 12-ти направлениям: наука, охрана и безопасность, финансы, производство, образование, ресурсы, торговля, культура, гражданство, иностранные дела, юстиция, информация и коммуникации.
Асгардия также намерена продемонстрировать миру первую полноценную модель цифровой экономики, проект которой представляли в начале года на международной конференции в Давосе. Согласно этой модели, основная часть госбюджета будет формироваться из гражданских взносов, налогов, пошлин за государственные услуги и транзакции на внутреннем рынке цифровых товаров и услуг. Глобальные космические проекты планируется развивать за счет привлечения инвестиций в многопрофильный холдинг Asgardia AG.
Ожидается, что государственный бюджет Асгардии будет сбалансирован уже в следующем году. Сейчас в мире проживает более миллиона асгардианцев – людей из 200 стран планеты.
12 апреля в Международный день космонавтики, выступая перед участниками I Конгресса Асгардии в Вене, Игорь Ашурбейли подчеркнул, что космическое государство – это уже не мечта. "Не знаю, что ждет Асгардию дальше, но уже сегодня, самим фактом нахождения здесь всех нас: парламентариев из 42 стран и асгардианцев из 200 стран, мы доказали – Асгардия стала реальностью. Я благодарю всех вас за веру в Асгардию!"
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